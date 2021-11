Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener beleidigt Beamte und leistet Widerstand & Auto zerkratzt

Winnenden: Betrunkener beleidigt Beamte und leistet Widerstand

Besorgte Passanten meldeten sich am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr bei der Polizei und gaben an, dass sich am Winnender Bahnhof ein stark betrunkener Mann aufhalten soll. Die kurze Zeit später eingetroffenen Ordnungshüter trafen den 57 Jahre alten Mann am Bahnhof an und wollten ihn einer Personenkontrolle unterziehen. Bereits hierbei beleidigte der Mann die Beamten. Zu seinem eigenen Schutz sollte der stark betrunkene Mann anschließend in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich und beleidigte die Polizisten fortwährend. Er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Winnenden-Birkmannsweiler: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag wurde ein in der Hauptstraße geparkter BMW im Bereich der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

