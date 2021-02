PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räderdiebe verursachen hohen Schaden +++ Trickdieb bestiehlt Seniorin +++ Blitzerreport für 6. Kalenderwoche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Räderdiebe verursachen hohen Schaden, Königstein im Taunus, Sodener Straße, 03.02.2021, 16.30 Uhr bis 04.02.2021, 07.05 Uhr (pa)Von Mittwoch auf Donnerstag waren auf dem Gelände eines Königsteiner Autohauses Diebe am Werk. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, hatten sich Unbekannte auf das in der Sodener Straße gelegene Betriebsgelände begeben und an insgesamt drei dort abgestellten Pkw des Herstellers Audi die Heckscheiben eingeschlagen. Ziel der Täter waren die in den Fahrzeugen befindlichen Sommerräder. Zwei der Radsätze wurden schließlich auch entwendet. Der Wert der hochwertigen Leichtmetallräder beläuft sich insgesamt auf fast 10.000 Euro. Hinzu kommen mehrere Tausend Euro Sachschaden, den die Kriminellen durch das gewaltsame Eindringen in die Fahrzeuge verursachten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. Trickdieb bestiehlt Seniorin, Oberursel, Kleine Schmieh, 04.02.2021, gg. 13.35 Uhr (pa)Am Donnerstagnachmittag stahl in Oberursel ein dreister Trickdieb einer Seniorin ihre Geldbörse. Die ältere Dame war gerade im Begriff, ihre Einkäufe aus dem Auto in ihr Wohnhaus in der Straße "Kleine Schmieh" zu tragen, als plötzlich ein junger Mann in das Haus lief und vorgab, den Wasserzähler auslesen zu müssen. Zwar verschwand der Fremde wieder so schnell, wie er gekommen war, jedoch war es ihm gelungen, der misstrauisch gewordenen Dame geschickt das Portemonnaie aus ihrer mitgeführten Handtasche zu entwenden. Beschrieben wird der Täter als circa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 Hinweise entgegen.

3. Audi beschädigt und davongefahren, Neu-Anspach, Anspach, Konrad-Adenauer-Straße, 04.02.2021, gg. 11.15 Uhr (pa)Einen Schaden von über 1.000 Euro verursachte eine bislang unbekannte Autofahrerin am Donnerstagvormittag in Neu-Anspach. Der Fahrer eines blauen Audi A6 hatte seinen Wagen in einer Parklücke vor seiner Wohnanschrift in der Anspacher Konrad-Adenauer-Straße geparkt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 11.15 Uhr, wie ein weißer Kleinwagen den geparkten Audi touchierte und anschließend pflichtwidrig in Richtung Rod am Berg davonfuhr. Nach Angaben der Zeugin habe es sich um einen VW Polo gehandelt, gefahren von einer älteren Fahrerin mit weißem Haar. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Weilrod-Winden, Weilstraße, Höhe Schützenhaus Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell