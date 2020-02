Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Nordring/Hindenburgstraße, 18.2.20, 06.50 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Landau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall missachtete ein 62-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Nordring/Hainbachstraße als Linksabbieger die Vorfahrt einer in Gegenrichtung fahrenden 55-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin kollidierte mit der Beifahrerseite des Pkw und verletzte sich beim Sturz auf die Fahrbahn. Sie musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Beleuchtung am Fahrrad nicht eingeschaltet war.

