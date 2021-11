Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Aalen (ots)

Ein Mann im psychischen Ausnahmezustand hat am Donnerstagvormittag kurz vor 11 Uhr in der Bahnhofstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann begab sich mit einem Messer auf die Straße und schrie laut herum. Kurze Zeit später ging er wieder in seine Wohnung und randalierte dort. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenbesatzungen an und konnte den Mann letztlich festnehmen. Da aufgrund des Zustandes des Mannes eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dieser in eine Spezialklinik eingeliefert. Außer dem Mann selbst, der sich eine kleine Schnittverletzung zuzog, wurde niemand verletzt.

