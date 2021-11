Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten mit Mittelfinger beleidigt, Feuerwehreinsatz & Verkehrsunfälle

Winnenden: Polizisten mit Mittelfinger beleidigt - Zeugen gesucht

Während der Streifenfahrt fiel Beamten des Polizeireviers Winnenden am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr ein in der Marktstraße liegender Mann auf. Als mit diesem Sichtkontakt aufgenommen wurde, zeigte er den Beamten für einige Sekunden den Mittelfinger. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Personalienfeststellung zum Polizeirevier mitgenommen. Dort bemalte er eine Wand mit einem Kugelschreiber und beschädigte diese hierdurch. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Zeugen, die die Beleidigungshandlung in der Marktstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 in Verbindung zu setzen.

Kaisersbach: Feuerwehreinsatz

Aufgrund einer Rauchentwicklung in der Küche rückte die Freiwillige Feuerwehr Kaisersbach am Mittwoch gegen 13:30 Uhr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften in ein Hotel in der Winnender Straße aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden - auf dem Herd vergessene Kunststoffboxen hatten zu kokeln begonnen und letztlich den Einsatz ausgelöst. Ein 55 Jahre alter Mann, der sich beim Bemerken der Rauchentwicklung in die Küche begeben und den Herd abgestellt hatte, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, er wurde vor Ort behandelt.

Backnang-Waldrems: Auffahrunfall

Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Land Rover befuhr am Mittwoch gegen 16:40 Uhr den Kreisverkehr in der Neckarstraße und bemerkte hierbei zu spät, dass der vor ihm fahrende 45-jährige Skoda-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Der Skoda-Fahrer zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6500 Euro.

Althütte: Aufgefahren

Eine Leichtverletzte sowie rund 3500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 16:40 Uhr an der Einmündung L 1120 / K 1883. Eine 68 Jahre alte Citroen-Fahrerin bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende 41-jährige Opel-Fahrerin an der Einmündung nach links abbiegen wollte und fuhr dieser auf. Die 41-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

