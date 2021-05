Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8/ Stuttgart: Zeugenaufruf: Verlorenes Anhänger-Stützrad reißt Kraftstofftank auf

Ludwigsburg (ots)

Das verlorene Stützrad eines Anhängers riss am Donnerstag gegen 07:40 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (A8), Fahrtrichtung München, zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen, auf Höhe Stuttgart, den Kraftstofftank eines Sattelzuges auf. In der Folge verlor der Sattelzug etwa 200 bis 400 Liter Dieselkraftstoff, der in den angrenzenden Grünstreifen geriet. Die verursachten Sachschäden am Sattelzug belaufen sich auf etwa 2.000 Euro. Das Ausmaß des Umweltschadens konnte bislang noch nicht bestimmt werden. Die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei kümmerte sich um den ausgetretenen Kraftstoff.

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Herkunft des Stützrades und dem verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, sich unter Tel. 0711 6869 0 zu melden.

