Polizei Bochum

POL-BO: Kleinkind (2) bei Unfall schwer verletzt

Herne (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall in Herne wurden Polizeibeamte am 23. Juni gerufen.

Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 41-jähriger Herner auf der Stöckstraße in Richtung Am Stöckmannshof. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr in Höhe der Hausnummer 55 plötzlich von rechts ein zweijähriger Junge auf einem Laufrad vor einem geparkten Transporter her auf die Fahrbahn.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der kleine Junge schwer verletzt wurde.

Mit Not- und Rettungswagen wurde der Zweijährige in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell