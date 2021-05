Polizei Düren

POL-DN: Flüchtender Quad-Fahrer kollidiert mit Streifenwagen

Düren (ots)

Um einer Kontrolle zu entgehen, flüchtete gestern Mittag ein Mann auf einem Feldweg vor einem Streifenwagen. Kurze Zeit später verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Feld.

Gegen 14:00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Leitstelle, die auf einem Feldweg Richtung B56n in der Nähe des Miesheimer Wegs fünf junge Männer beobachtet hatte, die mit einem sehr lauten Quad auf und ab fuhren und dabei Fußgänger gefährdeten. Als die Beamten den Feldweg erreichten, fuhr das Quad zunächst direkt auf sie zu, dann wendete der Fahrer unvermittelt und trat mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h die Flucht an. Anhaltezeichen der Beamten wurden von ihm konsequent ignoriert. Die Verfolgungsfahrt führte über mehrere Feldwege, bis der Flüchtende schließlich in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Heck brach aus und kollidierte schließlich bei nur noch minimaler Geschwindigkeit mit dem Streifenwagen. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Quad und blieb in einem Feld stehen.

Eine weitere Flucht des Fahrers verhinderten die Beamten und nahmen den 24-Jährigen aus Niederzier mit zur Wache nach Düren. Sein Verhalten gab Anlass zur Annahme, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Das Quad wurde beschlagnahmt. Gegen den Dürener wurde eine Strafanzeige gefertigt wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weil er zunächst einen falschen Namen angegeben hatte, beging er zudem eine Ordnungswidrigkeit.

Weitere Männer, die sich laut der Zeugin auf dem Feldweg befunden hatten, waren während der Verfolgungsfahrt davon gefahren. Sie waren mit einem schwarzen Kleinwagen vor Ort gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell