Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch in Imbiss, Quad entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr die Wittauer Straße und wollte nach rechts in die Dr.-Bareilles-Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links bereits auf der Dr. Bareilles-Straße fahrenden, vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Hyundai-Fahrers. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Kreßberg: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr wollte ein 28-jähriger BMW-Fahrer von der Bürgermeister-Strebel-Straße nach links in die Crailsheimer Straße in Richtung Crailsheim abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Opel-Fahrerin, welche die Crailsheimer Straße bereits in Richtung Crailsheim befuhr. Die 32-Jährige und ihre 3-jährige Beifahrerin wurden hierbei verletzt und kamen zur ersten Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 21 000 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Imbiss

Am frühen Mittwochmorgen gegen 02:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb über ein Fenster Zutritt zu einem Imbiss in der Wilhelmstraße. Dort entwendete er Bargeld in unbekannter Höhe und mehrere Getränkeflaschen. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Crailsheim: Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr auf der L2218 zwischen Saurach und Rossfeld unterwegs. Dort erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 82-jähriger Renault-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde der 26-jährige Beifahrer im Renault leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Rosengarten: Auffahrunfall nach Wildwechsel

Mehrere Rehe querten am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr die K2597 zwischen der B19 und Tullau. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin, welche die Strecke von der B19 in Richtung Tullau befuhr, musste aufgrund dessen bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter der Frau fahrender 19-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro entstand.

Rosengarten: Quad entwendet

Ein Dieb entwendete am Mittwochabend zwischen 18:45 Uhr und 20:10 Uhr ein an der Ziegelmühle abgestelltes Quad. Dieses war aufgrund eines Defekts nicht mehr fahrbereit. Möglicherweise wurde das Quad deshalb mit Hilfe eines anderen Fahrzeugs abtransportiert. Hinweise zum Quad oder zu dem bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

