POL-OS: Fürstenau: Zeugen nach Unfallflucht auf B214 gesucht

Fürstenau (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 6.50 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit ihrer Mofa die B214 (Hauptstraße) in Richtung Schwagstorf. Als die junge Frau aus Fürstenau in den Kreisverkehr Hauptstraße/Bippener Straße einbog, wurde sie von einem dunkelblauen Kleinwagen erfasst, der aus Richtung Fürstenau ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr und dabei die Vorfahrt der Mofafahrerin missachtete. Die 18-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Verletzte und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Fürstenau unter 05901/961480 zu melden.

