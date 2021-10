Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Unbekannte stehlen Baggertür

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (18.00 Uhr) bis Mittwochmorgen (08.30 Uhr) machten sich unbekannte Täter an einem Mini-Bagger der Marke "CAT" zu schaffen. Dieser war an einer freizugänglichen Großbaustelle "Im Hackemoor" abgestellt. Die Täter bauten die Kabineneinstiegstür der Baumaschine aus und entwendeten diese. Zeugen, die zum o.g. Zeitraum Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei in Fürstenau unter 05901/961480 zu melden.

