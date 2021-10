Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Brandstiftung an Altkleidercontainer - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr, kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Zeugen meldeten einen brennenden Altkleidercontainer in der Straße "Am Forsthaus" Ecke "Niedersachsenring". Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und hat mit der Löschung des Containers begonnen. Um die darin befindliche Kleidung zu löschen, mussten die Einsatzkräfte das Schloss des Behälters aufbrechen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften eingesetzt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

