POL-WOB: Polizei sucht unbekannte Ladendiebe

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An der Vorburg

21.06.2021 / 22.06.2021

Die Polizei in Wolfsburg sucht zwei unbekannte Ladendiebe. Das Pärchen wurde dabei beobachtet, wie es in einem Bekleidungsgeschäft im Designer Outlets Wolfsburg Bekleidungsgegenstände im Gesamtwert von rund 600 Euro entwendet hat. Während es am Montag, dem 21.06.2021 zu einem vollendeten Diebstahl kam, blieb es einen Tag später, am 22.06.2021 lediglich bei einem Versuch, da sie hier durch eine Angestellte beobachtet und somit bei der Tatbegehung gestört wurden. Eine Videokamera hat die Beschuldigten bei der Tatbegehung aufgezeichnet und das Amtsgericht Braunschweig hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die eine Person ist männlich, etwa 50 bis 55 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß. Sie ist von kräftiger Statur, trägt eine Brille und hat kurzes grau meliertes Haar. Bekleidet war die Person am Tattag mit einer blauen Jeans, einem hellblauen Poloshirt und darüber einer blauen Steppweste.

Die zweite Person ist weiblich, etwa 50 Jahre alt und etwa 160 bis 165 cm groß. Auch sie ist von kräftiger Gestalt, trägt eine Brille und hat langes blondes Haar. Sie trug am Tattag eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jacke. Sie führte eine helle Umhängetasche mit sich. Besonders auffällig ist ein Tattoo im Nacken.

Hinweise zu den beiden Gesuchten nimmt das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

