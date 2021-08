Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 100 Altreifen entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Grasleben, K 50

20.08.2021, 18.00 Uhr - 22.08.2021, 18.00 Uhr

Rund 100 Altreifen haben Unbekannte an der Kreisstraße 50 zwischen Grasleben und Rottorf entsorgt. Der Tatzeitpunkt lag am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Sonntagabend 18.00 Uhr.

Die Altreifen lagen im Graben an der K 50 zwischen dem Flüsschen Uhrau und der Bundesstraße 244 auf einer Länge von über 500 Meter weit verteilt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss mit einem größeren Fahrzeug, Kleinlastkraftwagen oder Fahrzeug mit Anhänger aus Richtung Rottorf in Richtung Grasleben an der K 50 entlanggefahren sein und die über 100 Altreifen in den Graben geworfen haben.

Die Polizei hofft darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer hier Auffälligkeiten beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Grasleben oder die Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell