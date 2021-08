Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Mörse, Salzwedeler Straße

23.08.2021, 19.00 Uhr

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Montagabend am Kreisel an der Salzwedelerstraße, Ecke Altmarkring eignete.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gerieten hier gegen 19.00 Uhr der Fahrzeugführer eines dunklen VW Golf Variant und ein 43 Jahre alter Fußgänger aneinander. In dieser Auseinandersetzung zog sich der Fußgänger Verletzungen zu. Die Polizei sucht den Fahrer des VW Golf Variant. Bei dem Pkw-Fahrer soll es sich um eine männliche Person mit Glatze im Alter von geschätzt ca. 40 Jahren, einer Größe von ca. 180 cm und normaler schlanker Figur gehandelt haben. Im Fahrzeug soll sich ein Kind befunden haben.

Hinter dem VW Golf ist ein Motorradfahrer in den Kreisverkehr eingefahren, der die Situation beobachtet haben müsste. Auch diesen, wie auch andere Zeugen des Vorfalls bitte die Polizei sich zu melden.

Zuständig ist die Polizeistation in Fallersleben, Rufnummer 05362/947410.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell