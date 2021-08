Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer kollidiert mit Streifenwagen - 36-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Heinrich-Jasper-Straße

24.08.2021, 01.10 Uhr

Eine zivile Funkstreifenbesatzung der Polizei wollte am frühen Dienstagmorgen einen Radfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der 36-Jäjhrige war den Beamten aufgefallen, als er gegen 01.10 Uhr auf der Straße Klosterfreiheit auf seinem Fahrrad unterwegs war. Der Radfahrer missachtete jedoch mehrfach die Haltesignale der Polizei und flüchtete. Die Fahrt ging über die Straße Klosterfreiheit, Elmstraße und Westendorf, bis die Beamten schließlich in der Beguinenstraße zu dem Radfahrer aufschließen konnten. Als sie endlich in der Heinrich-Jasper-Straße den Radfahrer überholen und mit dem Funkstreifenwagen den weitern Fahrweg blockieren konnten, fuhr der 36-Jährige in die rechte Front des Einsatzfahrzeugs. Dabei kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei der Überprüfung des Radfahrers kam heraus, dass der 36 Jahre alte Mann aus Schöningen per Haftbefehl gesucht wurde.

Da er nach eigenen Angaben auch unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und er anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Braunschweig verbracht.

An dem Fahrrad und dem Funkstreifenwagen entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell