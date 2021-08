Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hund vertreibt Einbrecher - Polizei mahnt zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Lehre Eitelbrotstraße

22.08.2021, 02.30 Uhr

Unbekannte Täter haben versucht, am frühen Sonntagmorgen, in ein Wohnhaus in der Eitelbrotstraße einzubrechen.

Nach derzeitigen polizeilichen Kenntnissen, machten sich die Unbekannten am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr an zwei gekippten Fenstern zu schaffen. Dabei schlug der Hund der Hausbesitzer an und die Täter flüchteten. Möglicherweise sind auch Nachbarn wachgeworden oder Passanten können Hinweise zu verdächtigen Personen machen.

Bereits am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in Wohnhäuser eingestiegen (wir berichteten). Dabei nutzten die Unbekannten in einem Fall ein geöffnetes Fenster aus, um in die Bleibe der Hausbesitzer einzusteigen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, frei zugängliche Fenster, auch bei nur kurzer Abwesenheit, geschlossen zu halten. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster.

Hinweise im geschilderten Fall bitte an die Polizei in Lehre oder die Rufnummer 05353/94105-0.

