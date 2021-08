Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeutet Bargeld

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Eichendorffstraße

22.0ß8.2021, 17.00 Uhr - 19.00 Uhr

Die Polizei in Schöningen sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich am Sonntag zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Eichendorffstraße ereignet hat.

Nach polizeilich vorliegenden Informationen gelangte zur angegebenen Zeit eine unbekannte Person in oder an das Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße. Hier gelangt er auf bislang unbekannte Art und Weise in die im Erdgeschoss liegende Wohnung. Anschließend erbeutet er aus einem Zimmer einen noch genau zu beziffernden Geldbetrag und flüchtet unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner zur fraglichen Zeit verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat am Burgplatz, Rufnummer 05352/95105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell