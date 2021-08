Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrügerische Briefe mit Zahlungsaufforderungen - Polizei informiert über neue Masche

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Königslutter

Eine neue Betrugsmasche macht im Landkreis Helmstedt und Wolfsburg gleich drei Mal in den vergangenen Tagen die Runde. Die Geschädigten erhalten postalisch eine Mahnung mit einer Zahlungsaufforderung, aufgrund einer Mitgliedschaft/ Abonnements oder eines ausstehenden Betrages für eine vermeintlich erbrachte und nicht bezahlte Dienstleistung. Die Mitgliedschaften oder Abonnements sind meist frei erfunden. Die Aussteller der Mahnungen sind vielfältig. Bei den zurückliegenden Taten handelte es sich bei den Ausstellern in zwei Fällen um Inkassounternehmen und in einem Fall um "Amazon".

Die Polizei rät hier, die erhaltene Mahnung sorgfältig zu überprüfen. Falls man die genannte Mitgliedschaft oder das genannte Abonnement nicht abgeschlossen hat oder von dieser das erste Mal hört, sollte kein Geld überwiesen werden! Ebenso verhält es sich bei vermeintlich erbrachten Dienstleistungen! Des Weiteren sollte das fordernde Unternehmen unter die Lupe genommen und ggf. der Kundendienst kontaktiert werden.

Ist man sich trotz getroffener Maßnahmen unsicher, sollte die nächstgelegene Polizeidienstelle aufgesucht werden. Weiter sollte in jedem Fall eine Anzeige erfolgen.

