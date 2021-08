Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten Schmuck, Uhren und Handtaschen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Dresdener Ring

22.08.2021, 17.00 Uhr - 23.08.2021, 00.45 Uhr

Schmuck, Uhren und diverse Handtaschen haben Unbekannte am Sonntag bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße Dresdener Ring erbeutet.

Die genaue Tatzeit beläuft sich hierbei von Sonntagnachmittag 17.00 Uhr bis Montagmorgen 00.45 Uhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die unbekannte Täter möglicherweise ungehindert in das Treppenhaus des tatbetroffenen Mehrfamilienhauses am Dresdener Ring.

Hier begaben sie sich zur entsprechenden Wohnung im Obergeschoss und öffneten mit brachialer Gewalt die Eingangstür. Anschließend betraten sie verschiedene Räume und durchsuchten Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Dabei vielen ihnen diverser Schmuck, Uhren und die Handtaschen in die Hände.

Danach flüchteten sie unerkannt vom Ort des Geschehens. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass die Täter anderen Hausbewohnern aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

