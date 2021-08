Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugin passte auf - 31-Jähriger mit 2,55 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hehlingen, An den Äckern

22.08.2021, 21.36 Uhr

Abermals wurde ein Fahrzeugführer auf Wolfsburger Straßen mit deutlich überhöhten Alkoholwerten angetroffen.

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der 31 Jahre alte Fahrzeugführer gestoppt und die Trunkenheitsfahrt schadlos beendet werden.

Die Zeugin war am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr auf der Helmstedter Straße in Vorsfelde unterwegs, als ihr ein VW Passat auffiel, der in starken Schlangenlinien in Richtung Neuhäuser Straße unterwegs war.

Der Fahrzeugführer kam dabei mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr den Grünstreifen, touchierte den Bordstein, oder geriet sogar in den Gegenverkehr.

Dabei steuerte der Fahrzeugführer seinen Passat mit einer wechselnden Geschwindigkeit in der Bandbreite von 30 km/h bis 70 km/h.

Die Zeugin alarmierte die Polizei und gab den Beamten eine fortlaufende Standortmeldung durch.

Nachdem der Fahrzeugführer die Landesstraße 290 am Kreisel in Richtung Hehlingen verlassen hatte, konnte die Polizei den VW Passat auf der Straße An den Äckern stoppen.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers fielen den Beamten sofort heftige Ausfallerscheinungen und starker Alkoholgeruch in der Atemluft des 31 Jahre alten Fahrzeugführers aus Halberstadt auf.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,55 Promille.

Dem 31-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Immer wieder registriert die Polizei Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhten Alkoholwerten. Erst am Sonntag stellten die Beamten eine E-Scooterfahrer fest, der mit 2,41 Promille auf und an der Braunschweiger Straße unterwegs war (wir berichteten).

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der couragierten Zeugin für ihr schnelles Handeln.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell