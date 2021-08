Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt - Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Hoffmannstraße 20.08.2021, 20.45 Uhr - 21.08.2021, 07.15 Uhr

Zu einer Sachbeschädigung besonderer Art kam es zwischen Freitagabend 20.45 Uhr und Samstagmorgen 07.15 Uhr

Hier zerstachen Unbekannte in der Hoffmannstraße an einem Dacia/RO Logan sämtliche 4 Reifen. Ferner fügten sie dem Fahrzeug mehrere Beschädigungen in Form von Lackkratzern zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Dacia stand auf dem öffentlichen Parkplatz an der Hoffmannstraße, zwischen den Straßen Am Westertor und der Straße Zum alten Brauhaus.

Der Schaden, der durch die Sachbeschädigung verursacht wurde, dürfte sich auf mindestens 1.500 Euro belaufen.

Die hinzugezogene Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Zuständig ist die Polizeistation in Fallersleben, Rufnummer 05362/947410.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell