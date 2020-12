POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 06.12.20

Polizeiinspektion Goslar

Fahrt unter Drogenbeeinflussung - Am Samstag, 05.12.20, um 16.00 Uhr, fiel ein 26jähriger ehemaliger Bad Harzburger mit seinem PKW der Funkstreife auf. Bei dem Mann wurden Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein anschließender Urintest verlief dann positiv auf eine Marihuanabeeinflussung, die dann auch eingeräumt wurde. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Bereits am 21.11.20 war der Mann mit seinem PKW unter Drogenbeeinflussung festgestellt worden. Gegen ihn wurde nun ein erneutes Verfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Der PKW wurde unter Zuhilfenahme eines Rauschgiftspürhundes nach BTM durchsucht. Obwohl der Hund "anschlug", konnten keine Drogen aufgefunden werden, wobei der Mann jedoch einräumte, dass an den betreffenden Stellen in zurückliegender Zeit Drogen deponiert gewesen seien. I.A. Hertrampf, PHK

