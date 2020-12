POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 06.12.2020

Polizeiinspektion Goslar

versuchter Betrug (Enkeltrick)

Am 03.12.2020, gegen 11:00, zeigte eine 85jährige Seesenerin einen versuchten Betrug an. Hierbei kontaktierte eine bislang unbekannte männliche Person die Geschädigte fernmündlich und gibt sich durch geschickte Gesprächsführung als ihr Enkel aus. Er erklärte weiter, dass er einen Verkehrsunfall gehabt habe und dringend Geld benötige. Die Geschädigte erklärt daraufhin den Vater des Enkels anzurufen, woraufhin das Gespräch durch den Täter beendet wurde und der Geschädigten so kein finanzieller Schaden entstand. Strafanzeige gefertigt.

Computerbetrug

Ein bislang unbekannter Täter nahm eine von einer 75jährigen Seesenerin am 02.12.2020, gegen 16:15 Uhr, im EC-Kartenaufnahmeschacht der Volksbank vergessene EC-Karte an sich und hob bereits kurz darauf 800,- Euro vom Konto der Geschädigten ab. Strafanzeige gefertigt

Wechselseitige Körperverletzung

Am 05.12.2020, gegen 23:30 Uhr, kam es zwischen einer 26jährigen Seesenerin und einem 34jährigen Seesener (ehemalige Partner) zu Streitigkeiten, nach dem die 26jägrige gewaltsam in die Wohnung ihres Ex-Partners eingedrungen war. Im Verlauf des Streites bedrohte die Beschuldigte das Opfer mit einem Messer und schlug ihm eine Flasche auf den Kopf. Daraufhin schubste das Opfer die Beschuldigte, die stürzte und sich leicht verletzt. Beide Personen standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und es wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet. Das Opfer musste im Klinikum Seesen ambulant behandelt werden. Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung wurden gefertigt.

In der Zeit vom 04.12.2020 - 05.12.2020 kam es im Bereich des PK Seesen zu 6 leichteren Verkehrsunfällen mit einem Gesamtsachschaden von ca. 12000,- Euro, die im vereinfachten Verkehrsunfallaufnahmeverfahren aufgenommen wurden.(Ste.)

