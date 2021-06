Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Eilsum - Auto beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn/Eilsum - Auto beschädigt

Vor einer Kirche in der Gemeinde Krummhörn (Eilsum) wurde am Wochenende ein Auto beschädigt. Unbekannte beschädigten die Fahrerseite, Schweller und Tür des schwarzen Skoda Skala. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, in der Straße Am Rathausplatz. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

