Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Verletzte Katze am Fahrbahnrand aufgefunden

Landkreis Wittmund (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr hat eine Autofahrerin der Polizei eine schwer verletzte Katze am Fahrbahnrand des Dohuser Wegs in Wittmund gemeldet. Offenbar hatte das Tier die Straße an der Einmündung zur B 210 die Straße überquert und war von einem Fahrzeug, vermutlich einem Auto, erfasst worden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die schwer verletzte Katze zu kümmern. Anhand der Spuren auf der Straße muss davon ausgegangen werden, dass das verletzte Tier nach dem Zusammenstoß noch einige Minuten auf der Straße herumtorkelte. Die Meldende hielt schließlich mit ihrem Auto an und kümmerte sich um das Tier. Sie informierte die Polizei, die die Verbringung zu einem Tierarzt veranlasste. Dort konnte die Katze so medizinisch versorgt werden, dass sie gute Überlebenschancen hat. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Verdachts der Tierquälerei aufgenommen. Die Beamten suchen nun nach dem Eigentümer der Katze und bitten um Hinweise zu dem Unfallverursacher. Es ist zu vermuten, dass es Zeugen des Unfalls gibt, da zu dieser Zeit reger Fahrzeugverkehr herrschte. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell