POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Schule

Eine Tür hebelte die vergangenen Tage ein Unbekannter in Ulm auf.

Ulm (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch hebelte der Unbekannte eine Tür an dem Gebäude am Kornhausplatz auf. In einem Raum durchwühlte der Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. Ob der Einbrecher Beute machte ist nicht bekannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Einbrecher.

