Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Vermisste gefunden

Mit Hilfe eines Hubschraubers entdeckte die Polizei am Mittwoch eine 89-Jährige.

Ulm (ots)

Gegen Mittag meldete die Betreuerin eines Altenheims die Frau als vermisst. Die Suche zu Fuß, mit mehreren Streifen und der Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz blieb erfolglos. Aus der Luft erkannten Polizisten gegen 18 Uhr auf einem Fußweg am Rorgensteig eine am Boden liegende Frau. Schnell war klar, dass es sich bei der Frau um die Vermisste handelte. Sie sei ansprechbar aber geschwächt gewesen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

++++1643613

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell