POL-AUR: Aurich - Auto aufgebrochen +++ Südbrookmerland/Victorbur - Werkzeug aus Transporter gestohlen +++ Wiesmoor - Unfallzeugen gesucht

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto aufgebrochen

In Aurich wurde in der Nacht zu Montag ein Auto in der Elchstraße aufgebrochen. Zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, öffneten Unbekannte einen geparkten BMW X4, durchsuchten das Fahrzeug und entwendeten diverse Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland/Victorbur - Werkzeug aus Transporter gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende in Victorbur einen Transporter aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Neuen Straße und öffneten einen Kleintransporter. Aus dem Wagen entwendeten sie diverses Werkzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr in Wiesmoor ereignet hat. Der Fahrer eines weißen Lkw (7,5-Tonner) war nach ersten Erkenntnissen auf der Hauptstraße in Richtung Friedeburg unterwegs, als er in Höhe des Therapiezentrums zu weit nach links lenkte und gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Opel Astra stieß. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Wiesmoor bittet um sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 04944 914050.

