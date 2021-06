Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kind angefahren und geflüchtet +++ Norden - Betrunken gefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Kind angefahren und geflüchtet

In der Osterstraße in Norden kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. Zwei Mädchen fuhren mit ihren Fahrrädern gegen 15.10 Uhr auf der Osterstraße in Richtung stadteinwärts und wollten an der Kreuzung Osterstraße / Kleine Mühlenwallstraße weiter die Osterstraße befahren. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der von der Osterstraße nach rechts in die Kleine Mühlenwallstraße abbiegen wollte, ließ die Beiden offenbar vor, fuhr dann jedoch an und stieß mit einem der Mädchen zusammen. Die Elfjährige stürzte und wurde verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Ein älterer Mann soll den Unfall wahrgenommen haben, ist jedoch namentlich nicht bekannt. Die Polizei Norden bittet um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher oder den unbekannten Zeugen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Betrunken gefahren

Ein 72 Jahre alter Autofahrer war am Sonntagmorgen betrunken in Norden unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamtinnen und Beamten den Mann gegen 8 Uhr auf der Heringstraße an. Sie stellten fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell