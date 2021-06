Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Gartenstühle gestohlen +++ Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Autounfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Gartenstühle gestohlen

Im Heiratsweg in Aurich haben Unbekannte von einer Terrasse die Gartenmöbel gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Insgesamt wurden vier hochwertige Gartenstühle entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland sind am Sonntag drei Personen verletzt worden. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen gegen 14.50 Uhr auf der Tom-Brook-Straße in Richtung Moordorf unterwegs, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Hyundai-Fahrer zusammenstieß. Der 79 Jahre alte Hyundai-Fahrer, seine 71-jährige Beifahrerin und der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

