Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus

NeuenkirchenNeuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben an der Straße Rüterpol am Mittwoch (02.12.2020) in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.54 Uhr die Terrassentür an einem Einfamilienhaus aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Es konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Die Täter durchsuchten ersten Erkenntnissen zufolge sämtliche Schränke im Obergeschoss nach Wertgegenständen. Beute machten sie offenbar nicht. Vermutlich wurden sie durch die heimkehrende Familie bei ihrer Tat gestört. Sie flüchteten der Spurenlage zufolge über den Garten in Richtung Norden. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Daher bittet die Polizei in Rheine um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

