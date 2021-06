Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Norden. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte gegen 14.40 Uhr in der Alleestraße einen am Seitenrand geparkten Peugeot. Der Wagen wurde am Außenspiegel beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell