Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt, versuchter Einbruch, Unfallflucht & Frau beleidigt und bedroht

Aalen (ots)

Winnenden: Auto beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag wurden an einem in der Lessingstraße geparkten BMW beide Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Kernen im Remstal - Stetten: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen Samstag und Donnerstag versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Straße Im Kleinen Feldle einzubrechen. Die Täter gelangten allerdings nicht ins Innere des Einfamilienhauses, sodass auch nichts entwendet wurde. Dennoch hinterließen sie Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 10:15 Uhr einen in der Schorndorfer Straße geparkten Opel und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Sulzbach an der Murr: Frau beleidigt und bedroht - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Sulzbach sucht Zeugen nach einem Vorfall am Donnerstagmorgen zwischen 7:45 Uhr und 8 Uhr im Bereich der Kreuzung Dachsweg / Bindengasse. Eine 55 Jahre alte Frau wurde im Kreuzungsbereich von einer bisher unbekannten Frau mehrfach beleidigt und zudem bedroht. Die bisher unbekannte Frau soll ca. 165 cm groß, 50-60 Jahre alt und extrem schlank sein. Weiterhin soll sie graue Haare haben und zur Tatzeit eine graue Kapuzenjacke und blaue Jeans getragen haben. Auf die Geschädigte machte die Dame einen psychisch labilen Eindruck. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu der bisher unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07193 352 mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell