POL-MR: Tatort: Im Boden + Drogentest reagiert auf Kokain

Fronhausen - Einbruch - Tatort: Im Boden

In der Nacht zum Freitag, 27. August drangen Einbrecher in die Räume eines Betriebs in der Straße Im Boden ein. Die Tatzeit liegt zwischen 00.50 und 01.50 Uhr. Nach ersten Prüfungen blieben der oder die Täter in dem Kfz. Betrieb mit Waschpark offenbar ohne Beute. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Drogentest reagiert auf Kokain

Nach dem auf Kokain reagierenden Drogentest beendete die Polizei die Autofahrt eines 36 Jahre alten Mannes und veranlasste die in diesen Fällen obligatorische Blutprobe. Die Autofahrt endete am Freitag, 27. August, um kurz nach 12 Uhr in der Rheinstraße.

