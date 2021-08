Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung! Betrüger telefonieren schon wieder

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis (Goßfelden)

Frühzeitig und um zu verhindern, dass Opfer um ihr Vermögen gebracht werden, warnt die Polizei vor den Betrügern am Telefon. Heute Mittag gab es im Landkreis Marburg-Biedenkopf erneut einen versuchten Betrug am Telefon. Um 12.30 Uhr klingelte es bei einer fast 80 Jahre alten Seniorin in Gßfelden. Der Anrufer meldete sich mit: "Hallo Elisabeth, bist Du es?" Die Angerufene antwortete: "Ja ich bin es - bist du es Helmut?" Damit lieferte sie unwissentlich dem Betrüger die Vorlage.ER bestätigte der Helmut zu sein und berichtete dann von dem angeblich schweren Verkehrsunfall in Gießen, für den er jetzt für seine Unfallversicherung 60.000 Euro benötige, die er dann auch unverblümt erbat. Glücklicherweise endete das Gespräch, nachdem die Seniorin mitteilte, kein Geld zu haben.

Die Betrüger rufen erfahrungsgemäß mehrfach im Umfeld aber auch in umliegenden Gemeinden oder Landkreisen an. Die Polizei bittet darum, Freunde, Verwandte und Bekannte zu informieren und zu sensibilisieren. "Der wichtigste Grundsatz lautet: Auflegen, sobald es bei einem unerwarteten Anruf am Telefon um Geld, Vermögen oder auch wichtige Daten geht. Beenden Sie sofort und ohne auch nur ansatzweise zu reagieren das Gespräch. Nur das bewahrt davor, Opfer der Betrüger am Telefon zu werden!"

Martin Ahlich

