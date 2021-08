Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schaden an der Eingangstür + Reifen platt + Spiegelschaden + Leitpfosten und Verkehrsschild umgefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda - Schaden an der Eingangstür

Der augenscheinliche Versuch eine massive Hauseingangstür aus Aluminium und Glas aufzuhebeln scheiterte und führte zu einem Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro. Die Tat an dem Haus Freiherr-vom-Stein-Straße 57 war nach der jetzt erfolgten Anzeige bereits zwischen Freitag, 13. und Samstag, 14. August. Hinweise zu dem versuchten Einbruch bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Reifen platt

Am Donnerstag, 26. August, gegen 12 Uhr, bemerkte der Besitzer einen platten hinteren rechten Reifen an seinem silbernen Opel Insignia. Der Pkw stand auf dem Parkplatz des Anwesens Sudetenstraße 55. Derzeit steht nicht fest, wie es zu dem platten Reifen kam. Weder steckten Gegenstände im Reifen noch ließen sich augenscheinliche Einstiche oder Einschnitte erkennen. Eine mutwillige Sachbeschädigung ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Abgestellt hatte der Opelfahrer sein Auto am Vorabend um 22 Uhr. Wer hat zwischen 22 und 12 Uhr Personen an dem Opel bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Spiegelschaden

Als sich die 45-jährige Fahrerin in ihren blauen Seat Leon setzt und die Tür schließt, fällt das Glas aus dem linken Außenspiegel und zersplittert auf dem Boden. Die Fahrerin vermutet eine vorangegangene Manipulation und stellt einen Zusammenhang her zu einer größeren Gruppe Jugendlicher oder junger Männer, die aus Richtung des Autos kamen und sich entfernten, unmittelbar bevor sie in das Auto einstieg. Der Leon parkte zur fraglichen Zeit am Mittwoch, 25. August, zwischen 18.50 und 19 Uhr im Parkhaus des Rewe-Marktes auf dem Parkdeck des Obergeschosses. Wer hat die Gruppe noch gesehen? Wer kann etwas über deren Verhalten auf dem Parkdeck aussagen? Wer hat jemanden an dem blauen Seat Leon mit dem Vogelsberger (VB) Kennzeichen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach - Leitpfosten und Verkehrsschild umgefahren

Nach den Reifenspuren fuhr ein Fahrzeug auf dem Parkplatz an der B 453 zwischen Runzhausen und Gladenbach in einen Feldweg und von dort zurück auf den Parkplatz. Bei diesem Fahrmanöver beschädigte das Auto ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und ohne die Polizei zu informieren, fuhr der Verursacher weg. Der Unfall war in der Nacht zum Donnerstag, 26. August. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

