POL-MR: Ausweichender Radfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen + Ergebnisse von Polizeikontrollen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar - Ausweichender Radfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls zwischen einem Radfahrer und einem blauen Kombi mit Anhänger am Mittwoch, 25. August, gegen 17.45Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Wenkbach und Argenstein. Der Radfahrer musste dem entgegenkommenden Auto ausweichen. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte er sein Rad in den Acker. Durch den damit verbundenen Sturz erlitt der Mann eine Schulterprellung und Schürfwunden. Der Autofahrer hielt noch an, stieg aus, beschimpfte den Radler und fuhr dann weiter. Wer hat diese Verkehrssituation oder auch das vorangehende Fahrverhalten von Radfahrer und Autofahrer beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Polizeikontrollen

Die Ergebnisse der Polizeikontrollen am Dienstag und Mittwoch (24/25. August) sprechen für sich..... Bei einer stationären Kontrolle zwischen 09 und 13 Uhr hielt die Polizei in der Ernst-Giller-Straße 21 Fahrzeuge an und kontrollierte dabei 28 Insassen. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und mehreren, mit einem Verwarnungsgeld geahndeten Verstößen kam es zu einer Strafanzeige wegen des Erwerbs- und Besitzes von Betäubungsmitteln und zu zwei weiteren Strafanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei den weiteren mobilen Kontrollen am Dienstagnachmittag und Mittwoch kamen weitere neun Anzeigen wegen der Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinzu. Insgesamt zog die Polizei damit an nur zwei Tagen 12 Autofahrer aus dem Verkehr, weil alkoholisiert oder anderweitig unter Betäubungsmitteleinfluss stehend hinterm Steuer saßen. Dabei waren sowohl Männer als auch Frauen. Die meisten waren zwischen 22 und 29 Jahre alt, einer war 33 und zwei über 50 Jahre. Die mobilen Kontrollen führten im Lahntal, im Ebsdorfergrund, in Marburg und in Weimar zu den Ergebnissen. Besonders fiel ein 26-Jähriger auf. Er störte die Kontrollstelle der Polizei in der Ernst-Giller-Straße und filmte sowohl die Polizei als auch die kontrollierten Verkehrsteilnehmer. Weder gutes Zureden noch deutliche Ansagen halfen. Der Mann blieb, filmte und störte, sodass die Polizei seinen Ausweis forderte. Da er den angeblich nicht bei sich hatte, folgte eine Durchsuchung, die das Gegenteil bewies. Da die Polizei zusätzlich noch eine geringe Menge Marihuana sicherstellte, muss sich der Mann demnächst wegen des Erwerbs- und Besitzes des Betäubungsmittels verantworten. In zwei Fällen lehnten die Fahrer trotz eindeutiger Hinweise einen eventuell entlastenden Drogentest ab, sodass ein Richter hier die Blutproben anordnete. Ein Autofahrer hatte zudem keinen gültigen Führerschein. Unter den Kontrollierten war auch ein polizeibekannter 54-Jähriger. Er kreuzte mit seinem Fahrrad den Weg einer Zivilstreife und fuhr auf den nächsten knapp 100Meter derart unsicher, dass ein sofortiges anhalten erforderlich war. Der Mann schrammte mehrfach nur wenige Zentimeter mit seinem Lenker und den Pedalen an parkenden Autos vorbei. Sowohl der Drogentest als auch der Alkotest reagierten dann, wie in diesem Fall bereits erwartet, positiv. Manchmal führt wie in einem Fall auch mal ein defektes Bremslicht zur Kontrolle mit dann unliebsamen Folgen.

