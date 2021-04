Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 23. April 2021, 11.00 Uhr und Sonntag, 25. April 2021, 12.00 Uhr kam es in der Straße Am Huntetal zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen in ein dortiges Wohnhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und Unterhaltungselektronik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an einem Pkw

Zwischen Samstag, 24. April 2021, 20.00 Uhr und Sonntag, 25. April 2021, 10.00 Uhr kam es in der Straße Rieden zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen VW Passat, der dort abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 25. April 2021, wurde gegen 16.08 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Rumänien auf der Steinfelder Straße kontrolliert. Er fiel Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 25. April 2021, wurde gegen 22.50 Uhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt, auf der Lohner Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 25. April 2021, wurde um 15.19 Uhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf auf der Straße Zum Heidesee kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 25. April 2021, kam es gegen 19.50 Uhr auf der Straße Windberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Steinfeld befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße Windberg und kam nach rechts von der Straße ab. Hierdurch verletzte er sich schwer. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

