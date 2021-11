Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 06.11.2021, 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Welzheim - Gausmannsweiler: Unfall mit hohem Sachschaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger VW-Fahrer die L1150 in Gausmannsweiler in Fahrtrichtung Ebni. Aufgrund von erheblicher Alkoholisierung und nichtangepasster Geschwindigkeit fuhr er auf einen geparkten Ford Pickup auf und schob diesen gegen einen Ford Transit. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 35.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

