Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände, Trunkenheitsfahrt nd Fahrt unter Drogeneinfluss, Unfallfluchten, Einbruch

Aalen (ots)

Lauchheim-Hülen: Zimmerbrand selbst gelöscht Am Samstagabend, gegen 19:53 Uhr, entdeckte ein 30jähriger Familienvater in der Härtsfeldstraße in Lauchheim-Hülen einen Brand im Flur seines Hauses. Dieser konnte durch ihn selbst schnell gelöscht werden. Da das Gebäude jedoch danach noch rauchte, blieben die alarmierten Feuerwehren aus Hülen und Lauchheim vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Von der vierköpfigen Familie wurden die Eltern leicht verletzt und wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die beiden zwei und vier Jahre alten Kinder kamen bei der Patentante unter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro.

Aalen: Alkoholisiert unterwegs und kein Versicherungsschutz Am Freitagabend, gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer die Hirschbachstraße in Aalen und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Außerdem stellte sich heraus, dass die am BMW angebrachten Kennzeichen entstempelt wurden. Nun muss der Mann neben einer Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt auch mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Ellwangen: Hecke nahe der Klosterfeldschule in Brand gesetzt Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter eine etwa einen Quadratmeter große Hecke in der Berliner Straße in Ellwangen, nahe der Klosterfeldschule an. Beim Eintreffen der Feuerwehr rauchte und kokelte die Hecke noch. An der Brandörtlichkeit ergaben sich Hinweise, dass ein Brandbeschleuniger benutzt wurde. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern noch an.

Iggingen: Fahranfänger verursacht Unfall unter Drogeneinwirkung Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 18jähriger Smartfahrer die Landesstraße von Lindach in Richtung Brainkofen. Aufgrund des dichten Nebels und der nicht angepassten Geschwindigkeit überfuhr er ungebremst eine nicht befahrbare erhöhte Verkehrsinsel vor einem Kreisverkehr. Hierbei zerstörte er vollständig mehrere Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem jungen Fahrer fest, dass er erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Glücklicherweise blieben seine beiden 18jährigen Mitfahrer bei dem Unfall unverletzt. Der Smart wurde durch den Unfall völlig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der junge Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen und den eben erworbenen Führerschein wieder abgeben.

Leinzell: Geparktes Auto angefahren und abgehauen Am Samstag, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 21:30 Uhr, parkte ein brauner Hyundai vor einem Wohnhaus in der Hardtstraße in Leinzell. In diesem Zeitraum dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen den hinteren linken Bereich des Hyundai gefahren sein. Dort stellte die 32jährige Fahrzeughalterin nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro fest. Die Polizei Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich zu melden.

Waldstetten-Wißgoldingen: Einbruch in Bauwagen Im Zeitraum von Freitagabend, 21:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 02:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Bauwagen, welcher im Tannlöher Weg in Wißgoldingen, abgestellt war, auf. Die Täter erbeuteten Diebesgut in Höhe von mehreren tausend Euro und richteten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Unfall verursacht und davongefahren Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 16jähriger Yamaha-Kleinkraftradfahrer die Lange Gasse in Herlikofen in Richtung Lindach. In einer Rechtskurve kam ihm ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass der 16jährige einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver nach links verhindern konnte. Im Grünstreifen kam er schließlich zu Fall und verletzte sich leicht. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten jungen Mann und den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (07171/358-0) zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell