Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand

Aalen (ots)

Satteldorf-Gröningen: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus Am Sonntagmorgen, gegen 05:10 Uhr, meldete der 28jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Alte Höhe" in Satteldorf-Gröningen, dass ein Zimmer brennen würde. Die eintreffenden Feuerwehren und die Polizei stellten vor Ort fest, dass es sich bei der Brandörtlichkeit um die Erdgeschosswohnung des Anrufers handelte. Dieser konnte jedoch vor Ort nicht angetroffen werden. In seiner Wohnung hatten offensichtlich zwei Matratzen Feuer gefangen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist bislang völlig unbekannt. Bei der Suche nach dem 28jährigen Bewohner, bei welchem eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Diese blieb jedoch bislang erfolglos.

