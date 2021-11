Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Scheibe an Buchladen beschädigt & Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr wurde in der Heinrich-Küderli-Straße ein geparkter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Scheibe an Buchladen beschädigt

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen schlugen bisher unbekannte Vandalen die Scheiben der Eingangstüre eines Buchladens am Marktplatz ein und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Korb: Versuchter Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend in ein Einfamilienhaus im Schwalbenweg einzubrechen. Die Einbrecher gelangten glücklicherweise nicht ins Haus, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfall am Kreisverkehr gesucht

In der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Fritz-Müller-Allee / Bismarckstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine bisher unbekannte Person mit hoher Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr zu, schanzte über diesen und beschädigte hierbei mehrere Verkehrsschilder. Der Pkw selbst wurde ebenfalls stark beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Leutenbach: Zeugen nach Unfall im Tunnel gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr im Leutenbacher Tunnel in Fahrtrichtung Backnang ereignet hat. Eine 24-jährige Opel-Fahrerin fuhr im Tunnel auf den Opel eines vor ihr fahrenden 36-Jährigen auf. Hierbei entstand an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von je 1000 Euro. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag einen in der Schmidgallstraße geparkten Ford und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell