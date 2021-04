Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, K4

Fahrradfahrerin aus Senden verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 53-jährige Frau aus Senden fuhr am Montagmorgen (19.04.2021) gegen 10.20 Uhr vom Walskamp in Senden kommend in Richtung der K4, um dort im Einmündungsbereich nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 81-jährige Fahrradfahrerin aus Senden, welche zu diesem Zeitpunkt den Geh- und Radweg von Senden kommend in Fahrtrichtung Münster befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die 81-jährige Radfahrerin. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell