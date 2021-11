Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diesel im Angelsee

Rheinbreitbach (ots)

Am Samstagnachmittag stellten Mitglieder des Angelsportvereins an ihrem Weiher am Mühlenweg in Rheinbreitbach Dieselgeruch und ein Dieselfilm auf dem Wasser fest. Zusammen mit dem Leiter des Ordnungsamtes wurde die Örtlichkeit, sowie der Bachlauf des Breitbaches überprüft. Es konnten keine detaillierten Hinweise zum Einlauf, noch eine sonstige Schadstelle festgestellt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen dem Verdacht eines Umweltdeliktes gegen unbekannt ein. Die Polizei Linz bittet um Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell