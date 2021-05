Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Sonnenblick"

Einbeck (ots)

Einbeck Einbeck (rod) Am 02.05.2021 wurde gegen 18:30 Uhr bei der Polizei der Brand einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Sonnenblick" am Negenborner Weg in Einbeck gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Einbeck konnte zwar den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf andere Gärten/Gartenlauben verhindern, dennoch entstand ein Schaden von geschätzt ca. 4000 Euro. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell