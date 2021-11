Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Vettelschoß (ots)

Am vergangenen Wochenende in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen zerstörten bislang unbekannte Täter 2 Glasscheiben einer Bushaltestelle an der Michaelstraße in Vettelschoß. Zeugen werden aufgerufen sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein Tel. 02644 9430 zu melden.

