Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Drei Kennzeichen gestohlen

SpeyerSpeyer (ots)

29.12.2020, 19.00 Uhr, bis 30.12.2020, 08.00 Uhr. Gleich drei amtliche Autokennzeichen wurden in der Nacht zum Donnerstag in der Hasenstraße und Dudenhofer Straße entwendet. Hierbei hatte es der Täter jedesmal nur auf die hinteren Kennzeichen abgesehen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

