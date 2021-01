Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher scheitern an Sicherheitsfenster

Karlsruhe (ots)

Zu einem Einbruchsversuch kam in den vergangenen Tagen in der Karlsruher Waldstadt.

Unbekannten gelangten über den rückwärtigen Bereich auf die Terrasse des Einfamilienhauses in der Glatzer Straße. Hier versuchte sie zwischen Mittwoch 13 Uhr und Montag 11:30 Uhr die Terrassentüre gewaltsam zu öffnen. Vermutlich durch die Hebelwirkung sprang die Scheibe eines der Fenster. Im Inneren des Hauses sind an den Sicherheitsfenster Kontaktschalter angebracht. Vermutlich schlugen diese durch die Glasbeschädigung an, wonach die Eindringlinge das Grundstück wieder verließ.

Das Polizeirevier Waldstadt bittet Zeugen die im Bereich der Glatzer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721/967180 zu melden.

