Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Samstag, 14.08.2021 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr hebelten unbekannte Personen eine rückwärtige Tür eines Einfamilienhauses auf der Waldnieler Straße in Schwalmtal-Waldniel auf. Sie verschafften sich so Zugang zum Haus und entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise bitte an die Polizei Viersen, 02162 3770. /tg (645)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell